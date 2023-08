In unmittelbarer Siedlungsnähe Tier-Überreste gefunden: Wolfsriss in Deutsch-Griffen? Deutsch-Griffen - In Deutsch-Griffen wurden die Überreste von einem Muffelschaf entdeckt - es befand sich in unmittelbarer Siedlungsnähe. Die Spuren würden auf einen Wolfsriss hindeuten, meinen Sachverständige. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Ali Kazal

Vermutlich dürfte sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben, als ein Muffelschaf in Deutsch-Griffen nahe am Siedlungsgebiet gerissen wurde, berichtet der ORF. Das Ergebnis der DNA-Proben würde zwar noch ausstehen, man glaubt aber “mit größter Wahrscheinlichkeit”, dass es sich sogar um zwei Wölfe handeln könnte, so Ernst Allesch, Obmann der zuständigen Jagdgesellschaft Deutsch-Griffen, gegenüber dem ORF. Zu den Häusern seien es nur zehn Meter Abstand gewesen.

Wolf darf von jedem vergrämt werden

Da jedoch am Sonntag die neue Wolfsverordnung in Kraft trat, könnte sie hier gleich das erste mal greifen. Ab sofort können alle Personen eine Wolf vergrämen, also verscheuchen. Auch der Kärntner Jägerschaft wurde der Fall in Deutsch-Griffen bereits gemeldet. Nun wartet man auf die Prüfung des Landes.