"Lebenstraum endet" Innenstadt-Lokal "Café Dolce Vita" schließt nach nur einem Jahr Klagenfurt - Das "Café Dolce Vita" in der 8. Mai Straße schließt bereits nach einem Jahr wieder seine Türen. Wir haben mit dem Besitzer gesprochen, dessen "Lebenstraum" damit endet.

Der nächste Lebenstraum eines Lokalbesitzers in Klagenfurt endet in den nächsten Tagen. Das “Café Dolce Vita” in der Klagenfurter Innenstadt – in der 8. Mai Straße – muss nach genau einem Jahr wieder seine Türen schließen. “Ich bin sehr enttäuscht. Für mich endet hiermit ein Lebenstraum”, meint der Besitzer gegenüber 5 Minuten. Derzeit findet ein Flohmarkt statt, spätestens ab kommenden Montag habe man dann endgültig zu. Zu den Gründen meint er nur, dass es sich einfach nicht rentiert habe. “Im Sommer war es gut, ab September dann ziemlich mau. Das geht dann einfach nicht”, so der enttäuschte Besitzer abschließend.