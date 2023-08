Längere Wartezeiten Bis zu zwei Monate: Darum braucht die ÖGK in Kärnten aktuell so lange für Rück­erstattungen Kärnten - Mehrere Leser haben berichtet, dass es bei der Österreichischen Gesundheitskasse in letzter Zeit zu langen Wartezeiten bei der Rückerstattung von Wahlarzt-Rechnungen kommt. Wir haben uns bei der ÖGK erkundigt, warum die Bearbeitung derzeit etwas länger dauert. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (291 Wörter) Interview © Bettina Nikolic

Kunden müssen sich derzeit in Geduld üben: Die Rückerstattung von Wahlarztrechnungen dauert aktuell bei der Österreichische Gesundheitskasse über zwei Monate. 5 Minuten hat sich bei der ÖGK erkundigt, warum es zu den langen Wartezeiten kommt:

5min: Wieso kann es aktuell zu längeren Wartezeiten bei der Rückerstattung kommen?

ÖGK: Im Jahresverlauf kommt es immer wieder zu saisonalen Schwankungen bei der Bearbeitung von Kostenerstattung. Dies hängt in erster Linie mit der steigenden Anzahl der eingereichten Rechnungen zusammen.

Wir arbeiten intensiv an der Optimierung des Prozesses, um die Bearbeitungsdauer nachhaltig zu senken. Dazu setzen wir auf Digitalisierung der Papierrechnungen sowie auf das Angebot „WAH-Online“, mit dem Wahlärzte die bezahlten Honorarnoten ihrer Patienten in elektronischer Form direkt an die ÖGK übermitteln können.

5min: Wie lange dauert es, bis man die Rückerstattung auch erhält?

ÖGK: Bei Online-Anträgen betragen die Wartezeiten in Kärnten aktuell 50 Tage, bei postalisch eingereichte Rechnungen beträgt die Wartezeit derzeit circa 70 Tage. Wir arbeiten bundeslandübergreifend zusammen, damit dieser hohe Rückstand in Kärnten so schnell wie möglich wieder abgebaut wird. Unser Ziel ist eine Bearbeitung binnen zwei Wochen.

5min: Ist das nur in Kärnten der Fall oder aktuell generell in ganz Österreich?

ÖGK: In Kärnten verzeichnen wir aktuell die längste Bearbeitungszeit.

5min: Denkt man, dass sich die Situation wieder entspannen wird?

ÖGK: Ja, daran wird intensiv gearbeitet. Wir empfehlen Versicherten die Rechnungen online über www.meineoegk.at einzureichen. Wahlärzten bieten wir seit einigen Monaten die Nutzung von „WAH-Online“ an. Damit können sie die bezahlten Rechnungen für ihre Patienten in elektronischer Form an die ÖGK übermitteln, ohne dass der Patient einen Antrag stellen muss. Das reduziert den Bearbeitungsaufwand erheblich und fördert eine rasche Kostenerstattung.