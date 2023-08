Zwei Spar- und zwei Billa-Märkte wurden in den vergangenen sechs Monaten in Villacher Stadtteilen geschlossen, der dritte Billa-Markt soll nun in der Neuen Heimat folgen. Bau- und Stadtplanungsreferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) verurteilt diese Vorgangsweise scharf: „Offenbar sind die großen Lebensmittelkonzerne nur an den Standorten in Einkaufszentren und entlang stark frequentierter Verkehrsachsen interessiert. Ich erinnere sie jedoch an ihre Verpflichtung zur Nahversorgung.“ Der europaweite Verdrängungsmechanismus habe sich als vollkommene Fehlentwicklung bewahrheitet, sagt Sobe. „Vor allem in der Neuen Heimat ist die Schließung des Billa-Marktes unverständlich und nicht akzeptabel.“ Auch das Argument, wonach die Bausubstanz in die Jahre gekommen sei, lässt der Referent nicht gelten: „Der Geschäftsführer der Vermietungsgenossenschaft hat dem Konzern wiederholt angeboten, für eine neue, moderne Situierung des gut frequentierten Geschäftes zu sorgen. Dieser Stadtteil entwickelt sich gerade vollkommen neu, hier wird sehr viel Geld in zeitgemäßen Wohnraum investiert.“

“Ältere Menschen nicht mehr so mobil”

Zu der baldigen Schließung der Billa Filiale in der Neuen Heimat äußert sich auch Stadtrat Christian Pober (ÖVP): “Die Nahversorgung der Villacherinnen und Villacher muss auch in den einzelnen Stadtteilen gewährleistet werden”, fordert der Stadtrat Christian Pober. „In diesem Stadtteil leben auch viele ältere Personen, die auch nicht mehr so mobil sind. Hier hat aus meiner Sicht auch der REWE Konzern eine Verpflichtung gegenüber den Menschen, dass diese mit dem geringsten und kürzesten Aufwand zu den Produkten des täglichen Bedarfs gelangen.“

“Pläne für Villach offenlegen”

Eine Antwort blieb der Konzern schuldig. Stadtplanungsreferent Sobe erinnert die großen Lebensmittelkonzerte an deren Verpflichtung nach dem Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz. „Ich fordere die Verantwortlichen in den Konzernen auf, ihre weiteren Pläne für Villach offenzulegen. Es ist nicht akzeptabel, dass man lediglich große Einkaufszentren bedient, entlang einer zentralen Straße gleich mehrere neue Märkte eröffnet und dafür die Nahversorgung in den Stadtteilen vollkommen ausdünnt. Das werden wir uns nicht gefallen lassen.“