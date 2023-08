Mit Christian Pichler im Gespräch

WWF Mitarbeiter zu Abschuss­verordnung: "Landes­regierung möchte Schutz­bestimmungen für Wölfe umgehen"

Deutsch-Griffen - In Deutsch-Griffen wurden die Überreste von einem Muffelschaf entdeckt - es befand sich in unmittelbarer Siedlungsnähe. Vermutlich dürfte sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignet haben, als ein Muffelschaf in Deutsch-Griffen nahe am Siedlungsgebiet gerissen wurde. Der Experte Christian Pichler vom WWF äußert sich zu dem Vorfall und kritisiert die Vorgehensweise der Landesregierung.

von Manfred Wrussnig 3 Minuten Lesezeit (376 Wörter)