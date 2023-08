Einbruchsdiebstahl

Bei Einbruch: Unbekannte Täter stahlen Geld aus Tresor

Klagenfurt - Bisher unbekannte Täter brachen im Zeitraum 28. bis 30. Jänner in die Lagerräumlichkeiten einer Firma in Klagenfurt ein. Aus einem Tresor wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen.