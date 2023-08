Heimatbesuch Am Wörthersee: Familie Pocher zu Besuch in Kärnten Velden - Die gebürtige Kärntnerin Amira Pocher ist zu Besuch in der guten alten Heimat. In ihren Instagram Stories verrät sie interessante Details über den Aufenthalt in Kärnten. Ob ihr Ehemann Oliver Pocher wohl auch im Lande ist? von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © RTL / Stefan Ditner

Die in Deutschland lebende österreichische Moderatorin Amira Pocher ist derzeit zu Besuch in ihrem Heimatland Kärnten. In ihrer Instagram Stories zeigt Amira unter anderem, was das Falkensteiner Schlosshotel Velden so zu bieten hat. Auch ihre Kinder sind müde von der Anreise: “Hat heute nur zweieinhalb Stunden gedauert, bis beide Kinder eingeschlafen sind”, berichtet die zweifache Mutter. Was die hübsche Kärntnerin wohl beim Notariat am Neuen Platz in Klagenfurt macht und ob ihr Mann Oliver Pocher auch im Lande ist, könnt ihr auf Instagram mitverfolgen.