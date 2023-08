Seltenes Ereignis Ein Abenteuer der be­sond­eren Art: Katze wandert den Dachstein hinauf Dachstein - Eine Katze ist mit Wanderern sehr weit auf den Dachstein mitgegangen, am Ende mussten die Wanderer die Katze retten. Diese Geschichte erzählt ein Video auf Instagram. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: Steiermark Tourismus, Tierheim Villach

Die Katze verfolgte die Wanderer seit der Dachstein Talstation. Die Strecke wurde immer steiler und schwieriger, jedoch lies sich die Katze davon nicht aufhalten und blieb den Wanderern knapp an den Fersen. Ab einer gewissen Stelle kam die Katze nicht mehr weiter und musste von den Wanderern gerettet werden. Diese trugen die Katze den Dachstein hoch. Am Ende durfte die Katze mit der Dachsteiner Seilbahn wieder ins Tal fahren und kam ohne Verletzungen wieder sicher zuhause an. Das Video findet ihr -HIER-