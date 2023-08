Wettbewerb Nächste Woche geht´s los: Die vier Kärntner sind bei der Ski-Welt­meister­schaft dabei Kärnten - Heuer sind vier Kärntner unter den 24 nominierten Weltmeisterschaftsathleten. Marco Schwarz, Otmar Striedinger, Adrian Pertl und Katharina Truppe sind mit dabei! von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) SYMBOLFOTO - Para-Skifahrer Markus Salcher © Yurey Kim

In einer Woche beginnen die Weltmeisterschaften in Frankreich. Österreich schickt 24 Athleten an den Start. Vier davon sind aus Kärnten.

Die vier “Auserwählten”

Marco Schwarz wird bei der Weltmeisterschaft insgesamt bei fünf Bewerben antreten und um den Sieg kämpfen. Otmar Striedinger und Adrian Pertl kommen beim Parallelbewerb und beim Abfahrtslauf zum Einsatz. Katharina Truppe kämpft im Slalom und im Kombinationsbewerb um den Sieg.