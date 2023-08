Wettbewerb Drei Steirerinnen kämpfen nächste Woche um den Weltmeister-Titel Steiermark - Österreich schickt insgesamt 24 Athleten nach Frankreich zur Weltmeisterschaft. Für die Steiermark sind Cornelia Hütter, Julia Scheib und Tamara Tippler dabei. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) SYMBOLFOTO - Para-Skifahrer Markus Salcher © Yurey Kim

In einer Woche beginnen die Weltmeisterschaften in Frankreich. Österreich schickt 24 Athleten an den Start. Die Frauen vertreten die Steirer in der Vielzahl. Drei Steirerinnen kämpfen um den Weltmeister-Titel.

Die drei “Auserwählten”

Die österreichische Skiläuferin Cornelia Hütter aus Graz ist eine der steirischen Kandidaten. Ihre Disziplinen sind Abfahrt, Super-G und Kombinationlauf. Julia Scheib aus der Weststeiermark Ist auf die Disziplinen Riesentorlauf und Super-G spezialisiert und wird ebenso um den Sieg in Frankreich kämpfen. Die dritte Steirerin ist Tamara Tippler aus Rottenman. Sie ist auch auf die Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert.