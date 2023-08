Am Montagabend Kraiger Ortstafel wie durch ein Wunder wieder aufgetaucht Kraig - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte die Ortstafel der Katastralgemeinde Kraig gestohlen. Am Montagabend war sie wieder auf ihren angestammten Ort aufzufinden, morgen wird sie wieder montiert. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) #GOODNews © Harald Jannach Artikel zum Thema Kraiger Ortstafel ver­schwunden: "Der Wind hat sie eher nicht verweht"

In Kraig ist am vergangenen Wochenende die Ortstafel “verschwunden”. Der Bürgermeister der Gemeinde Frauenstein, Harald Jannach, hielt es für eher “unwahrscheinlich, dass der Wind sie verweht hat”. Der Vorfall wurde nicht bei der Polizei angezeigt, in der Hoffnung, dass die Täter zu Vernunft kommen und die Ortstafel „freiwillig“ wieder zurückbringen. Montagabend gibt der Bürgermeister dann Entwarnung: “Danke dem ehrlichen Finder, der die Ortstafel gefunden und zurückgebracht hat. Morgen werden wir sie neu montieren, damit wieder jeder weiß, wo Kraig beginnt”. Für den ehrlichen Finder gibt es sogar eine kleine Belohnung.