Zeugen werden gesucht

Auf Straße ge­schleudert: Grazer (27) von Auto angefahren

Graz/ Gries - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. August, kam es in Graz in der Nähe des Veranstaltungszentrums „Postgarage“ zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Zeugen werden gesucht.