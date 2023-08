Unfall LKW krachte gegen eine Betonleinwand Voitsberg - Ein Lastkraftwagen krachte Montagabend, den 30 Jänner 2023, gegen eine Betonleinwand vor einer Tunneleinfahrt. Personen wurden dabei nicht verletzt. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) SYMBOLFOTO © Stefan Körber /#34184240/ stock.adobe.com

Kurz nach 19.00 Uhr fuhr ein 36-jähriger russischer Lastkraftwagen-Lenker auf der A2 gegen eine Betonleinwand vor der Einfahrt des Herzogbergtunnels. Er war von Klagenfurt kommend in Richtung Wien unterwegs. Der Lastkraftwagen schlitterte nach der Kollision ungefähr 200 Meter in den Tunnel, woraufhin dieser gesperrt werden musste. Die Bergungsarbeiten durch die Feuerwehren Pack, Modriach und Mooskirchen dauerten bis kurz nach Mitternacht an. In dieser Zeit war der Tunnel gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall keiner. Am Lastkraftwagen entstand ein enormer Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Es waren keine anderen Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt.