Mit freiem Auge Der "grüne Komet" ist nach 50.000 Jahren wieder zu sehen Steiermark - Nach ungefähr 50.000 Jahren ist Anfang Februar wieder der "grüne Komet", auch unter den Namen C/2022 E3 (ZTF) bekannt, zu sehen. Am besten ihr nutzt die Chance jetzt, denn das nächste Mal soll er erst wieder in über 50.000 Jahren auftauchen! von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) SYMBOLFOTO - Der Komet Neowise über der Sternwarte Klagenfurt. © InsiemeFotografie

Am ersten und am zweiten Februar ist der “grüne Komet” mit freiem Auge am Himmel sichtbar. Am besten beobachtet werden kann der Komet C/2022 E3 (ZTF) mit dem Teleskop oder einer Sternwarte.

Rauf auf die Berge

Am besten beobachtet werden kann der Komet an unbelebten Orten. Am besten man schnappt sich den Rucksack und begibt sich kurz in die Berge. Dort ist man fern Weg von künstlicher Straßenbeleuchtung und hat somit einen freie und ungestörte Sicht auf das Phänomen.

Sternwarten bieten die beste Sicht

Oder man geht in bestimmte dafür-bestimmt Einrichtungen. In der Steiermark gibt es einige Sternwarten: Oekopark Hartberg, Auersbach, Steinberg, Judenburg, Zirbitzkogel-Grebenzen und mehr.