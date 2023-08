Nachruf Kärnten trauert um Unter­nehmer Helmut Schwab sen. Kühnsdorf - Der bekannte Kärntner Unternehmer Helmut Schwab sen. ist am vergangenen Samstag, dem 28. Jänner 2023, nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © Montage: Pexels / Dazzle Jam & KK

Kühnsdorf trauert: Am vergangenen Samstag, dem 28. Jänner 2023, ist der bekannte Unternehmer Helmut Schwab sen. nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Der Kärntner steckte hinter der gleichnamigen Schwab GmbH. Das Unternehmen entwickelte sich unter seiner Führung zu einer regionalen Institution in den Sektoren Mineralölhandel und Kiestransporte und wird in der Zwischenzeit von seinen Söhnen Helmut und Werner geleitet.

“Werden dich nie vergessen”

Schwab sen. war auch in der Sportwelt bekannt und beliebt, unter anderem als Ehrenpräsident des SK Kühnsdorf-Klopeinersee. Dort verabschiedet man sich mit rührenden Worten von dem Pensionisten: „Wir werden dich und deine Leistungen für den Sportverein nie vergessen.“