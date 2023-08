28. Januar Google-Event an der FH Kärnten: Aus­bildung mit dem Such­maschinen-Giganten Villach - Am 28. Januar 2023 holte die FH Kärnten das erste Google Ads Bootcamp in Kärnten an den Campus Villach. Knapp 200 Interessierte folgten der Einladung und nützten die Chance, sich von Google-Trainer Thomas Sommeregger ausbilden zu lassen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) #GOODNews Die Initiatoren des Google Ads Bootcamps Martin Schellrat (re.) und Bernhard Guetz (li.) mit Google-Trainer Thomas Sommeregger (m.). © FH Kärnten

An Google und Co. führt im Online-Marketing heute kein Weg vorbei: Deshalb fand am 28. Jänner 2023 am Campus Villach der FH Kärnten das erste Google Bootcamp in Kärnten statt. Die Inhalte basierten auf konkreten Fallstudien und typischen Unternehmensszenarien. Die Teilnehmer erwarben dabei grundlegende und erweiterte Kenntnisse über Suchmaschinenwerbung und vor allem praktisches Marketing- und Produktwissen, das sie sofort umsetzen können.

Weitere Google Events geplant

Etwa 50 Personen nahmen auch an der im Anschluss an den Workshop angebotenen Zertifizierungsprüfung teil und erhielten, bei erfolgreichem Abschluss, das offizielle Zertifikat „Google Ads-Suchmaschinenwerbung“. Wie man seitens der Fachhochschule betont, sei das Google Ads Bootcamp im Jänner erst der Beginn einer Reihe von Bootcamps gewesen, welche künftig angeboten werden sollen. Bereits im Sommersemester 2023 ist ein weiteres Google-Event geplant.