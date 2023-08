Harte Arbeit wurde belohnt: Kärntner Fotografen er­hielten Award für aufwendiges Hochzeits­porträt Kärnten - Die wichtigste Auszeichnung in der Hochzeitsbranche fand erstmals seit Beginn der Coronapandemie wieder live und fulminant in Wien statt. Zahlreiche nominierte österreichische Unternehmen aus der Hochzeitsbranche fieberten der Entscheidung der Jury entgegen. Auch zwei Kärntner Betriebe schafften den Einzug ins Finale. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (120 Wörter) #GOODNews © Rotfuchs KG

“Tanja und Josef Fotografie & Film” konnte beim achten österreichischen Wedding Award den bereits vierten Sieg nach Kärnten holen. In der Kategorie „Bestes Brautpaar Portrait“ schafften sie den Einzug ins Finale. Die fünfköpfige Fachjury entschied sich für ihr ausgefallenes Porträt “Love is rainin” von der Hochzeit der beiden Kärntner Michael und Mario. “Wir haben uns drei Tage lang auf dieses Foto vorbereitet, damit am Tag der Hochzeit alles wie am Schnürchen funktioniert. 300 Mini LEDs mussten sekundengenau über das Brautpaar gegossen werden und die Belichtungszeit exakt der Dauer des Falls der LED’s angepasst werden”, erklären die beiden. Den zweiten Platz in der Kategorie „Hochzeitsausstatter“ ergatterte sich Hannes Doppler von der “Rotfuchs KG”.