Steirerin vertritt Österreich beim Eurovision Song-Contest 2023

Eurovision Song Contest 2023: TEYA und SALENA treten für Österreich in Liverpool an © ORF/Thomas Ramstorfer

Eine Steirerin darf heuer mit ihrer Kollegin aus Wien Österreich bei den Eurovision Song Contest 2023 vertreten. “Ihr Eintrag für Liverpool wird am 8. März veröffentlicht. Der Song wird Uptempo sein”, heißt es auf der Instagram-Seite von austrovision.

Ein Traum geht in Erfüllung

Die 22-jährige Wienerin TEYA und die 24-jährige Steirerin SALENA lernten einander vor zwei Jahren durch ihre Teilnahme an der ORF-Castingshow „Starmania 21“ kennen. Seit damals verbindet die beiden Vollblutmusikerinnen eine Freundschaft und ihr gemeinsamer Kindheitstraum, einmal auf der Bühne des größten Musikwettbewerbs der Welt zu stehen. -Dieser Traum geht nun bald in Erfüllung. “Ich habe damals Conchita auf der Bühne gesehen und meinen Eltern gesagt, dass ich genau das will – eine Riesenbühne und Menschen, die Musik so sehr fühlen wie ich”, erzählt Salina.

"Mein wohl größter Kindheitstraum erfüllt sich gerade" Selina-Maria Edbauer

Mehr zu der Steirerin

Salena heißt mit ganzen Namen Selina-Maria Edbauer. Sie wurde im Jahr 1998 geboren und wuchs Selina in Leoben auf. Salena begann mit sieben Jahren zu singen und brachte sich zusätzlich zu Gesang auch das Gitarrespielen selbst bei. Später trat sie bei Schulveranstaltungen, Firmungen, Hochzeiten und Taufen auf, gemeinsam mit Bands, aber auch als Solo-Künstlerin. 2017 nahm sie bereits bei The Voice of Germany teil. 2021 war sie Teilnehmerin an Starmania 21 und erreichte die Halbfinalshows. Salena hat schon mehrmals versucht, für Österreich beim Eurovision anzutreten. -jetzt ist es endlich soweit.