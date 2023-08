Montagabend Feuerwehr­einsatz: Auto kippte auf Schnee­fahrbahn um Katschberg Straße - Es ist das Horror-Szenario eines jeden Autofahrers: Auf der Schneefahrbahn am Katschberg geriet ein Auto plötzlich ins Rutschen und kippte schließlich sogar zur Seite. Die Feuerwehr musste ausrücken. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © FF Rennweg am Katschberg

Am späten Montagabend ertönte die Sirene in Rennweg am Katschberg. Die Freiwillige Feuerwehr rückte auf die B99 Katschberg Straße aus. Dort war ein Auto auf der Schneefahrbahn ins Rutschen gekommen und erst seitlich liegend wieder zum Stehen gekommen.

Fahrzeugbergung im Schnee

“Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbständig verlassen und wurde nicht verletzt”, geben die Einsatzkräfte Entwarnung. Die alarmierte Feuerwehr Rennweg sicherte das Fahrzeug mittels Greifzug und stellte es mit der Seilwinde wieder auf die Räder. Abschließend wurde der Wagen von der Fahrbahn verbracht.