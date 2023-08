KSV1870-Analyse Privat­konkurse: Zwei von drei sind Männer Kärnten - Die Zahl der Privatkonkurse ist im Vorjahr um 13,1 Prozent gestiegen. Deutliche Unterschiede in Sachen Schuldenhöhe gibt es zwischen Mann und Frau: Während bei Männern die Schulden im Schnitt 131.000 ausmachen, sind es bei Frauen um 50.000 Euro weniger. Zudem zeigt sich, dass der Schuldenberg mit zunehmendem Alter wächst. von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (531 Wörter) © 5min.at

“Auch wenn wir uns aktuell in sehr volatilen Zeiten befinden, so sind es vor allem Männer, die mit einer gewissen Konstanz Schulden aufbauen und diese in weiterer Folge häufig nicht mehr bedienen können”, erklärt Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz. Primär lässt sich dieses bei Männern auf eine ehemalige Selbständigkeit und Einkommensverschlechterung zurückführen. Jedoch zeige der Jahresvergleich eine deutlich verringerte Schuldenhöhe pro Schuldner. Während das durchschnittliche Schuldenausmaß im Jahr 2021 bei 121.000 Euro lag, so ist dieses im Vorjahr auf 111.000 Euro gesunken. „Menschen sind während einer Krise vorsichtiger und überlegen sich doppelt und dreifach, wofür sie ihr Geld ausgeben. Das wirkt sich auch bei den Schulden aus“, erklärt Götze.

Hohe Schuldenberge in Kärnten und der Steiermark

Weiters wurde laut aktueller Analyse der im Schnitt größte Schuldenberg mit 183.000 Euro im Burgenland angehäuft. Es folgen Kärnten (137.000 Euro) und die Steiermark (129.000). Auch wird in der Analyse sichtbar, dass private Schulden bereits in jungen Jahren zum Problem werden können, weshalb sich der KSV1870 seit Jahren für eine gezielte Finanzbildung bei jungen Menschen einsetzt. Gegenüber dem Jahr 2021 steht im Vorjahr bei den Unter-25-Jährigen eine Steigerung von rund einem Prozentpunkt auf 4,7 Prozent, gemessen an allen Privatinsolvenzen 2022, zu Buche. Zudem ist auch die durchschnittliche Schuldenhöhe dieser Altersgruppe um 3.000 Euro auf insgesamt 44.000 Euro gestiegen. Eine Entwicklung, die aus Sicht des KSV1870 nachdenklich stimme.

41- bis 60-Jährige am häufigsten betroffen

Die 25- bis 40-Jährigen waren im vergangenen Jahr für 37,3 Prozent aller österreichweiten Privatkonkurse verantwortlich – mit einer Schuldenhöhe von 69.000 Euro pro Schuldner, was zugleich in etwa dem Niveau des Jahres 2021 entspricht. Die Altersgruppe der 41- bis 60-Jährigen war auch im Vorjahr jene, die sich am häufigsten (48,2 %) mit einem Schuldenregulierungsverfahren konfrontiert sahen. Die durchschnittliche Schuldenhöhe betrug hier, quasi unverändert, 131.000 Euro. Bei den Über-60-Jährigen zeigt sich folgendes Bild: Der prozentuale Anteil an den österreichweiten Privatkonkursen ist mit 9,8 Prozent leicht rückläufig – mit Schulden in der Höhe von etwa 200.000 Euro pro Schuldner.

Haftungen sind Schuldenfalle für Frauen

Darüber hinaus fällt auf, dass viele Schuldenregulierungsverfahren von Frauen in direktem Zusammenhang mit gemeinsamen Krediten oder übernommenen Haftungen für Angehörige stehen. Entstehen tun diese Schulden häufig aufgrund notwendiger Kredite, etwa für die Finanzierung von Wohnraum, die nur in den seltensten Fällen ausschließlich durch Ersparnisse gedeckt werden können. Viele Frauen unterschreiben dann Bürgschaften mit, obwohl sie oft nicht unmittelbar auf die Erfüllung des Kredites Einfluss nehmen können. Diese Rechnung geht im Falle einer Trennung häufig nicht mehr auf. „In Kombination mit den zuletzt gestiegenen Kosten in quasi allen Lebensbereichen bringt das insbesondere Frauen sehr häufig in finanzielle Schieflage, aus der sie sich ohne Hilfe nicht mehr befreien können“, so Götze. Aus Sicht des KSV1870 sollten daher Frauen im Vorfeld stärker sensibilisiert werden, welche Konsequenzen aus einer solchen Bürgschaft entstehen können. „Wir sehen bei Gericht immer wieder, dass Frauen unschuldig zum Handkuss kommen und in weiterer Folge für die Schulden ihres Partners oder Ex-Partners geradestehen müssen“, erklärt Götze.