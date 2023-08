Windböen Heute Nacht war es in der Steiermark stürmischer als in den restlichen Teilen Österreichs Steiermark - In der Steiermark ist das Wetter ziemlich stürmisch unterwegs. Mache Stationen schaffen es sogar auf die heutigen "stärksten Windböen" in Österreich. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: Rosie Orasch, UWZ

Die Website UWZ.at zeigt wie stürmisch es heute Nacht in der Steiermark war: Am Dachstein wurden heute um 1.10 Uhr in der Nacht, auf 2700 Meter, Windböen in der Stärke von 130 km/h gemessen. Das waren heute die stärksten Windböen in ganz Österreich. In Leoben, Großer Schober, gab es um 5.10 Uhr in der Früh, auf 1895 Meter, Windböen mit 99 km/h. In Maria Zell-St. Sebastian, Bruck-Mürzzuschlag, wurden heute um 7.10 Uhr in der Früh, auf 864 Metern, Windböen von 98 km/h gemessen.