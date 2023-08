13.731 Menschen verunglückt Anteil der Alkohol­unfälle an sämtlichen Unfällen auf 30-Jahres-Höchstwert Kärnten/Österreich - 113 Personen kamen im 3. Quartal 2022 laut Statistik Austria bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Rückgang von 10 Prozent (2021: 125 Getötete). Damit war die Zahl der Verkehrstoten zwischen Juli und September 2022 so hoch wie im 3. Quartal des 1. Pandemie-Jahrs 2020 mit 113 Getöteten. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (296 Wörter) © 5min.at

„Zwischen Juli und September 2022 sind auf Österreichs Straßen 13.731 Menschen verunglückt, 4,2 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, davon wurden 13.618 verletzt und 113 starben. Im Vergleich zum Sommer 2021 hat sich insbesondere die Zahl der bei Motorradunfällen tödlich Verunglückten halbiert und ist auf den niedrigsten Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992 gesunken“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

82 Prozent der verletzten Motorradfahrer waren Männer

21 Motorradfahrer kamen im 3. Quartal 2022 auf Österreichs Straßen ums Leben, im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Rückgang von mehr als 50 Prozent (2021: 44 Getötete). Während in den 3. Quartalen 2020 und 2021 jeweils 35 Prozent aller Getöteten auf einem Motorrad verunfallten, lag dieser Anteil 2022 bei 19 Prozent. Seit 2010 verletzten sich außerdem in keinem 3. Quartal so wenige Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen wie 2022 (1. 672 Personen, 2021: 1.760). 82 Prozent der verletzten Motorradfahrer waren Männer, bei den Getöteten 95 Prozent (20 der 21).

Noch nie so viele verletzte Leicht-Lkw-Fahrer

Im Gegensatz dazu erreichte die Zahl der verletzten Leicht-Lkw-Fahrer im 3. Quartal 2022 den 30- Jahres-Höchstwert. 321 Personen, die mit einem Leicht-Lkw unterwegs waren, wurden verletzt, weitere sieben getötet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Zahl der verletzten Leicht-Lkw- Fahrer um 19 Prozent (2021: 269 Personen). Als häufigste Unfallursache wurde bei den verletzten oder getöteten Leicht-Lkw-Fahrer nichtangepasste Geschwindigkeit mit 25 Prozent registriert, gefolgt von mangelndem Sicherheitsabstand mit 19 Prozent.

Höchster Anteil an Alkoholunfällen seit 1992

Nachdem bereits im 1. Halbjahr 2022 der höchste Anteil an Alkoholunfällen seit Beginn der digitalen Aufzeichnung verzeichnet wurde, setzt sich dieser Trend weiter fort: 7,8 Prozent aller Unfälle (867) waren im 3. Quartal 2022 Alkoholunfälle, womit das ebenfalls dem höchsten Anteil seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992 entsprach. Bei diesen Unfällen wurden 1.089 Personen verletzt und weitere vier getötet. 46 Prozent der Alkoholisierten waren zum Unfallzeitpunkt am Steuer eines Autos, gefolgt von 38 Prozent alkoholisierten Fahrradlenker.