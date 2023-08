Eislaufen Disco am Eis: Das gibt´s am Wochenende Judenburg - Stagefox - Event Solutions und die Sportfreunde Maria Buch laden am Freitag, 3. Februar, und Samstag, 4. Februar, von 17 bis 19.30 Uhr zur Eis-Disco ein. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) SYMBOLFOTO - Eisdisco in Althofen © Stadtgemeinde Althofen

Am Freitag, 3. Februar und Samstag, 4. Februar, findet in der Eishalle Maria Buch, in Judenburg, eine Eis-Disco-Veranstaltung statt. Geboten wird eine außergewöhnliche Lichtershow. Jeweils findet die “Party” an beiden Tagen von 17 bis 19.30 Uhr statt. Die Veranstalter sind Stagefox Event Solution und Sportfreunde Maria Buch. “Der gesamte Erlös kommt den Sportsfreunden Maria Buch zugute!”, heißt es auf der Webseite von Weißkirchen.