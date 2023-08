Darum ertönte die Sirene

Feuerwehren bei Dach­stuhlbrand im Einsatz

Pogöriach - Mehrmals war in Villach am Dienstagvormittag, dem 31. Jänner 2023, die Sirene zu hören. Kurz darauf rückten die Freiwilligen Feuerwehren zum Einsatz aus. Leser fragten: "Was ist passiert?"

