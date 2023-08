Kärntner-Quartett Schwarz, Truppe, Pertl und Striedinger für Ski-WM in Frankreich nominiert Kärnten - Katharina Truppe, Adrian Pertl, Marco Schwarz und Otmar Striedinger wurden vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) für die alpinen Ski-Weltmeisterschaften von 6. bis 19. Februar in Frankreich nominiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) #GOODNews Am Foto: Der Kärntner Skirennläufer Marco Schwarz © wikimedia

Der ÖSV wird zu den Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel insgesamt 24 Sportler entsenden, darunter auch Katharina Truppe, Adrian Pertl, Marco Schwarz und Otmar Striedinger. “Marco Schwarz und Katharina Truppe haben in der heurigen Weltcupsaison bereits Podestplätze erreicht. […] Adrian Pertl weist in seiner Comeback-Saison eine steigende Tendenz auf und Othmar Striedinger ist immer für eine Überraschung in den Speed-Rennen gut“, fasst es Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) zusammen und wünscht dem Kärntner-Quartett viel Erfolg.

Genesungswünsche für Max Franz

Dem verletzten Max Franz, der sich beim Training in den USA komplizierte Brüche an beiden Beinen zugezogen hatte und vor wenigen Tagen seine ersten selbstständigen Schritte in der Reha gemacht hat, wünscht Kaiser weiterhin viel Kraft. „Max Franz ist eine Kämpfernatur. Dieser Charakterzug wird ihm auch während der Reha zugutekommen“, ist Kaiser überzeugt. Mehr dazu hier.