Innenstadt verstärkt beleben Pop Up Förderung: Turbo für Neu­ansiedelungen in der Stadt Klagenfurt - Nach drei Neuansiedelungen im Vorjahr fördert das Wirtschaftsreferat der Stadt Klagenfurt auch heuer wieder Unternehmer, die sich mit innovativen Geschäftskonzepten in der Stadt ansiedeln wollen. Dank des Förderprogramms "Mein Pop-up-Store" konnten drei Betriebe tatsächlich in der Stadt angesiedelt werden. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (325 Wörter) Karin Kruse mit "Stoff & Chic" in der Ankershofenstraße 2 © Thomas Hude Artikel zum Thema 4.000 Euro & die halbe Miete: Förder­programm für innovative Jung­unternehmer

Wie berichtet, rollt Klagenfurt heuer erneut das Förderprogramm “Mein Pop-up-Store” aus. “Viele Städte stehen derzeit vor der Herausforderung, erfolgreiche Maßnahmen für die Belebung ihrer Innenstädte zu setzen. Dafür wurde die Pop-up-Store-Kooperation des KWF ins Leben gerufen. Als Wirtschaftsstadtrat ist es mir ein besonderes Anliegen, kreative Möglichkeiten zu unterstützen und so die Innenstadt verstärkt zu beleben”, erklärt Stadtrat Max Habenicht (ÖVP), Wirtschaftsreferent der Stadt Klagenfurt.

Turbo für Neuansiedelungen in der Stadt

Schon im Vorjahr konnten von sechs vielversprechenden Einreichungen, die im Rahmen dieser Förderaktion des Wirtschaftsreferates eingingen, drei Betriebe tatsächlich in der Stadt angesiedelt werden. Zum einen zwei Jungunternehmerinnen, die die Expertenjury mit ihren Konzepten überzeugen konnten. Zum anderen wurde – angestoßen durch die Pop Up Store Förderinitiative – auch der Premium-Second-Hand-Shop “Second Soul” der Sozialen Betriebe Kärntens (SBK) mitten in der Innenstadt angesiedelt.

Sophie Meierhofer mit Klagenfurts ersten Unverpackt-Laden "Kleine Freiheit Unverpackt" in der Radetzkystraße 1 © Thomas Hude

Pop Up Förderung: Wer kann einreichen?

Einreichen können natürliche und nicht-natürliche Personen, die ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) mit Sitz oder Betriebsstätte in Klagenfurt betreiben oder gründen wollen. Für die Einreichung genügt ein einfaches Business-Konzept. Darin sollen in kurzen Worten der Projekttitel, die Geschäftsidee sowie eine einfache Marketingstrategie beschrieben werden. Idealerweise werden in das Konzept auch betriebliche Überlegungen hinsichtlich Personal, Öffnungszeiten und Kooperationen mit aufgenommen. Bei der Antragstellung, dem Herausarbeiten des Markenkerns und dem Prüfen ihrer Geschäftsidee erhalten Bewerber Unterstützung von Ed Wohlfahrt, der vonseiten des KWF als Ansprechperson für die Pop up Store Maßnahmen in Klagenfurt fungiert.

Viel Potenzial für Entrepreneure

Aktuell verfügt Klagenfurt innerhalb des Rings über rund 25 marktfähige, leerstehende Geschäftsflächen in unterschiedlichsten Lagen und Größen, die jederzeit bezogen werden können. Besichtigungen, Begehungen und die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit den Immobilienbesitzern werden Interessierten vonseiten des Stadtmarketing Klagenfurt gerne als Serviceleistung angeboten. Als Ansprechpartner fungiert Cillian Pogatschnigg.