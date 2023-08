Feuerwehrhaus, Grünes Eck & Co. 800.000 Euro: Landes-Förderung fließt in vier Villacher Vorhaben Villach - Mit Förderungen aus dem 2. Kärntner Gemeindehilfspaket können in Villach gleich vier Vorhaben in Perau und St. Jakob umgesetzt werden. Insgesamt fließen 795.000 Euro in die Projekte. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (238 Wörter) #GOODNews Mithilfe einer Förderung wird der Neubau des Feuerwehrhauses in Villach-Perau umgesetzt. © 5min.at

Mithilfe einer Förderung von 295.000 Euro aus dem 2. Kärntner Gemeindehilfspaket kann nun der Neubau des Feuerwehrhauses in Villach-Perau umgesetzt werden. Kombiniert wird dieser eingeschossige barrierefreie Neubau mit der Neuerrichtung des Volkshauses Perau, die mit weiteren 405.000 Euro unterstützt wird. 85.000 Euro gibt es für den Freizeitpark „Grünes Eck Perau“, der ähnlich wie ein Stadtgarten künftig als Naherholungsraum im Grätzel genutzt werden soll. Die Sanierung des Kirchendachs in St. Jakob wird mit 10.000 Euro aus dem Paket unterstützt. Insgesamt gehen so knapp 800.000 Euro an Unterstützungsleistungen an Projekte in Villach.

Schaunig: “Investitionen in die Lebensqualität”

„Attraktive Gemeinden mit einer funktionierenden Infrastruktur sind das Rückgrat unseres Landes. Deswegen bin ich froh darüber, dass wir dieses Unterstützungspaket auf die Beine stellen und somit den Gemeinden bei der Realisierung von nachhaltigen Projekten wie diesen helfen konnten“, so Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). „Investitionen in Gemeindeinfrastruktur sind Investitionen in die Lebensqualität der Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger“, betont LHStv.in Gaby Schaunig.

Bürgermeister begrüßt Förderungen des Landes

Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) ergänzt abschließend: “Die Maßnahmen im Stadtteil Perau zeigen, wie wichtig uns ins Villach dezentrale Strukturen sind. Volkshäuser, Feuerwehrstützpunkte und Parkanlagen sind wichtige Teile der städtischen Infrastruktur. Die Förderungen des Landes Kärnten sind zu begrüßen, denn sie werden in Villach punktgenau für die Bedürfnisse der Bevölkerung eingesetzt.”