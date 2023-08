Ein Sport für jedermann Weitere Teams gesucht: Boccia-Meister­schaften ziehen wieder durch Kärnten Klagenfurt/ Kärnten - Der ESV R/W Klagenfurt veranstaltet auch heuer wieder die kärntenweite Boccia Mannschaftsmeisterschaft. Um die Veranstaltung so regional wie möglich auszuführen, werden nun neue Teams aus ganz Kärnten gesucht. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © Johann Zlydnyk

In der ersten Maiwoche beginnt wieder die kärntenweite Petanquemannschaftsmeisterschaft. Nun wird fleißig nach motivierten Teams gesucht. “Dieser Sport ist für jeden was, auch für die Älteren unter uns. Bei diesem Spiel geht es nicht darum die Sportliche Höchstleistung zu erbringen, ich würde es eher als Gesellschaftsspiel bezeichnen”, erklärt Johann Zlydnyk im Gespräch mit 5-Minuten.

Ein Sport für jedermann

Diese Veranstaltung wird Kärntenweit durchgeführt und in einer Hin- und Rückrunde entschieden. Beim Petanque, oder besser bekannt als Boccia, müssen zwei Mannschaften, eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nahe wie möglich an die erstgeworfene Kugel werfen. “Einmal spielt man “Zuhause” und das andere Mal beim Gegner, so gibt es auch verschiedene Bodentexturen, wie zum Beispiel Schotter und Gras. So gibt es für die Teilnehmer verschiedene Herausforderungen”, erklärt Johann. Die drei Besten werden bei der Siegerehrung mit einer Medaille und einer Urkunde gekürt.