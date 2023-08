Über 850 Teilnehmer: Erster Gratis-Skitag für Steirer Schüler war ein großer Erfolg! Steiermark - Die steirischen Seilbahnbetriebe luden am 14. Dezember 2022 alle Schülerinnen und Schüler zum ersten großen Gratis-Skitag in über 20 Skigebiete. Ein voller Erfolg: Über 850 Skibegeisterte aus 15 Schulen waren mit dabei. Die HAK/HAS Judenburg gewann den Fotowettbewerb. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © Mitteregger

Sport und Spaß in der herrlichen Winterlandschaft der Steiermark – und dass gratis für einen ganzen Tag: Dieses tolle Angebot der steirischen Seilbahnbetriebe nahmen 850 Schülerinnen und Schüler, inklusive ihrer Lehrer, gerne an. Am 14. Dezember 2022 ging es gemeinsam auf die Piste. Insgesamt 20 Skigebiete nahmen an der neuen Aktion teil. Organisiert wurde sie vom Fachverband der österreichischen Seilbahnen, in Kooperation mit den steirischen Skigebieten. „Mit unserem Angebot haben wir viele junge Leute erreicht. Manche standen zum ersten Mal auf den Brettern und waren richtig begeistert“, berichtet Daniel Berchthaller, Obmann-Stellvertreter der steirischen Seilbahnen an der WKO Steiermark.

Skisport nach wie vor beliebt bei den Steirern

Gerade nach der Pandemie erlebt der Skisport einen Boom in der Steiermark. „Die Begeisterung für Bewegung in der winterlichen Natur ist ungebrochen“, so Berchthaller. Egal ob Skitouren, Langlaufen oder Rodeln: „Rauf auf den Berg“ ist nach wie vor eine beliebte Devise in der Steiermark. Fast zwei Drittel der Menschen genießen regelmäßig die große Freiheit auf den Brettern. „Wir freuen uns über den großen Support der Pädagoginnen und Lehrer“, weiß Berchthaller, „der Schulskitag war ein wichtiger Erfolg!“ Als „Zuckerl“ gab es einen Fotowettbewerb. Die jungen Skifans sollten ihr Lieblingsfoto einschicken. Die Sieger wurden nun gekürt, gewonnen hat die HAK/HAS Judenburg. Der Preis: Ein Tagespass für die 4-Berge-Ski-Schaukel zwischen Hochwurzen, Hauser Kaibling, Reiteralm und Planai für die gesamte Schulklasse.