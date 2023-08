Per Leihe Frisch vom FC Bayern: Neuer Stürmer für den GAK Graz - Der 22-jährige Stürmer wechselt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München per Leihe nach Graz. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © FC Bayern München

Der großgewachsene deutsche Jugend-Nationalspieler (U18,U19,U20) gehört dem FC Bayern München und hatte mehrere Stationen sowohl in der zweiten Mannschaft der Bayern als auch in der dritten Liga bei Viktoria Köln und Erzgebirge Aue. Insgesamt kann der junge Stürmer schon 54 Spiele mit 12 Soccerpunkten in der 3. Liga und ein Spiel im Deutschen Pokal vorweisen und wird unsere Roten vorerst bis Sommer verstärken. Sportdirektor Dieter Elsneg: “Ich freue mich, dass wir mit Lenn einen sehr gut ausgebildeten Stürmer bekommen, der mit seiner Physis und Schnelligkeit unserem Spiel sehr guttun wird. Jetzt heißt es, dass er sich schnell integriert, um mit uns ein erfolgreiches Frühjahr zu absolvieren.”