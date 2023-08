Wer hat ihn gesehen? Verbrechen in drei Bundes­ländern: Polizei sucht diesen Mann Steiermark/Oberösterreich/Niederösterreich - Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, zwischen 18. November 2022 und 28. Jänner 2023, an sechs verschiedenen Tatorten (Lebensmittelfilialen) den teils betagten Opfern die Geldbörsen sowie Bankomatkarten gestohlen zu haben. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) © LPD Stmk

Der unbekannte Mann dürfte am 18. November 2022 in Pichling bei Mooskirchen (Bezirk Voitsberg – Stmk), am 23. November 2022 in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck – OÖ), am 24. November 2022 in Gmunden (OÖ), am 29. November 2022 in Linz (OÖ), am 29. November 2022 in Mauerbach (Bezirk St. Pölten – NÖ) und am 28. Jänner 2023 in Gmunden (OÖ), den Opfern die Geldbörsen aus den Handtaschen bzw. der Jackentasche gestohlen haben. Mit den darin befindlichen Bankomatkarten führte er an den Bankomaten die Geldbehebungen durch. Dabei wurde der Unbekannte von den Überwachungskameras aufgenommen.

Hinweise an die Polizei

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Lichtbilder an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark, unter der Tel. Nr.: 059 133/603333, erbeten.