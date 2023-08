Weiterhin windig Starker Schneefall und Wind: In der Steiermark wird es ungemütlich Steiermark - Eine stürmische Nordwestströmung sorgt derzeit für einen markanten Nordstau. Viel Neuschnee und starker Föhn werden in den nächsten Tagen erwartet. In der Steiermark ist vor allem der Nordwesten betroffen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay/janeb13

Derzeit sorgt eine stürmische Nordwestströmung für starken Wind am Berg und in den Tälern. Vor allem im Bereich der Niederen Tauern ist es sehr stürmisch, der Süden ist wetterbegünstigt. Am Donnerstag wird der Wind in exponierten Lagen wieder stärker. “Von Donnerstag auf Freitag, aber auch am Samstag bis etwa Montagmittag kommt es zum Schneefall, insgesamt kann über ein Meter Schnee zusammenkommen”, so der Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten.

Lawinengefahr steigt

Über der Waldgrenze herrscht derzeit Lawinenwarnstufe 3 und die Lage wird sich in den nächsten Tagen noch zuspitzen. Der Neuschnee in Kombination mit dem Nordwestwind lässt in alle Richtungen Triebschneeansammlungen entstehen.