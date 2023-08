Weiterhin windig Starker Schneefall und Wind: In Oberkärnten wird es bald ungemütlich Kärnten - Eine stürmische Nordwestströmung sorgt derzeit für einen markanten Nordstau. Vorallem in Oberkärnten wird ab Donnerstagabend viel Neuschnee und starker Nordföhn erwartet. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) © pixabay.com

Derzeit sorgt eine stürmische Nordwestströmung für starken Wind am Berg und in den Tälern. Vor allem im Bereich der Tauern ist es sehr stürmisch, der Süden ist eher wetterbegüstigt. Durch den Nordföhn kommt es am Mittwoch auch zu Auflockerungen, es kündigt sich sehr sonniges Wetter an. “Am Donnerstag wird das Wetter dann spannender, in exponierten Lagen wird der Wind wieder stärker. Von Norden ziehen dichte Wolken auf, speziell im Mölltal, Mallnitz und im Maltatal kommt es zum Schneefall. In Heiligenblut kann es durchaus 40 bis 50 Zentimeter schneien. Die Schneefallgrenze liegt etwa bei 800 bis 900 Höhenmeter”, so der Wetterexperte Martin Ortner von der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten.

Wind wird wieder stärker

Am Samstag kann es dann auch wieder Windspitzen bis zu 100 Kilometer pro Stunde in höheren Lagen geben. In den Föhntälern rund um die Tauern kann der Wind bis zu 70 Kilometer pro Stunde erreichen. In den restlichen Landesteilen kann es einzelne lokale Schauer geben, teilweise soll es aber auch trocken bleiben. “Im Gailtal, Drautal oder Klagenfurter Becken wird der Wind ebenfalls spürbar werden, hauptsächlich ist aber der Nordwesten betroffen”, so der Experte abschließend.

Lawinengefahr steigt

Über der Waldgrenze herrscht derzeit Lawinenwarnstufe 3 und die Lage wird sich in den nächsten Tagen noch zuspitzen. Der Neuschnee in Kombination mit dem Nordwestwind lässt in alle Richtungen Triebschneeansammlungen entstehen.