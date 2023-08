Ab jetzt ist es der Ella-Flesch-Platz! "Problematischer Name": Platz vor der Oper wird umbenannt Graz - Ein besonders zentraler Ort vor der Grazer Oper, die Dr.-Muck-Anlage, wurde aufgrund der Nähe des gleichnamigen Dirigenten zum Nationalsozialismus als schwer problematisch eingestuft. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (325 Wörter) TafelaufstellungEllaFleschPlatz 30.01.2023 © Foto Fischer

Wie Anfang des Jahres mit der Aigner-Rollet-Allee reagiert auch hier die rot-grün-rote Koalition schnell: Mit der Würdigung der jüdischen Opernsängerin Ella Flesch, die vor den Nazis zunächst in die Schweiz fliehen musste und schließlich nach New York emigrierte, wo sie 1957 verstarb. An die Sopranistin, die 1934 bis 1937 an der Oper Graz gesungen hat, erinnert bereits ein Stolperstein. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Intendantin Nora Schmid enthüllten gestern die offizielle Tafel für den Ella-Flesch-Platz. „Es ist mir ein Herzensanliegen, dass die Stadt Graz die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus lebt. Diese bereits zweite Umbenennung im heurigen Jahr ist ein weiteres öffentliches Zeichen der Wertschätzung und Verpflichtung,“ betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

In Erinnerung an Sängerin Ella Flesch

Intendantin Nora Schmid hält außerdem fest: „Es ist mir schon immer ein Anliegen gewesen, mit unserer Stückauswahl für die Oper Graz wichtige politische, gesellschaftliche und historische Themen aufzugreifen und zu reflektieren. Im Kontext der viel beachteten Produktion „Die Passagierin“ von Mieczysław Weinberg haben wir uns auch mit dem Schicksal jüdischer Künstler:innen, die an der Oper Graz zur Zeit des Nationalsozialismus wirkten, beschäftigt. Ich freue mich sehr, dass nun in unmittelbarer Nachbarschaft zur Oper Graz ein Platz nach der Sängerin Ella Flesch umbenannt wurde, die wir bereits mit einem Stolperstein am Haupteingang der Oper vor dem kollektiven Vergessen bewahrt haben.

Kulturelles Angebot

In diesem Zusammenhang weist die Oper Grazauf den erschütternd visionären Stummfilm „Die Stadt ohne Juden“ von Hans Karl Breslauer aus dem Jahr 1924 hinzuweisen, den wir am kommenden Montag, 6. Februar in der Oper zeigen werden. Cornelius Obonya liest aus dem gleichnamigen Roman von Hugo Bettauer. Zum Film erklingt dann die eindrückliche Musik der aus Graz stammenden großen Komponistin Olga Neuwirth, die vor kurzem für ihr Schaffen mit dem renommierten Ernst von Siemens-Musikpreis ausgezeichnet wurde.