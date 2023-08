Gerüchteküche brodelt Zarikian wird Magistrats­direktor-Stell­vertreterin werden Klagenfurt - Bürgermeister Christian Scheider hat heute, Mittwochvormittag, die Juristin Karin Zarikian als Stellvertreterin des Magistratsdirektors vorgestellt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (237 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider gratuliert Mag. Karin Zarikian zur neuen Funktion als Stellvertreterin des Magistratsdirektors. © StadtKommunikation / Thomas Hude

Karin Zarikian zählt zu den langjährigsten und erfahrensten Juristinnen der Klagenfurter Stadtverwaltung. Bürgermeister Christian Scheider zeigte sich bei ihrer Vorstellung als Magistratsdirektor-Stellvertreterin „froh, dass wir diese wichtige Entscheidung rasch treffen konnten“, stellte aber auch klar: „Es war ja bisher nicht so, dass der Magistratsdirektor keine Stellvertretung hatte. Im Klagenfurter Stadtrecht ist eindeutig geregelt, dass die Stellvertretung automatisch der dienstälteste Jurist der Stadtverwaltung die Vertretung übernimmt. Da in Zukunft einige Herausforderungen auf uns zukommen ist es auch ganz in meinem Sinn, mit Karin Zarikian eine höchst kompetente Juristin mit großer und vielseitiger Erfahrung namentlich mit dieser Funktion betrauen zu können“.

Zarikian ging als “bestgeeignet” aus Gesprächen hervor

Der Bestellung ist eine von Scheider als Personalreferent initiierte Interessentenerkundung vorangegangen. Neun der insgesamt 36 Juristinnen und Juristen der Stadtverwaltung haben sich beworben. Aus den persönlichen Gesprächen mit einer internen Fachkommission ging Zarikian mit ihrer umfangreichen Erfahrung – sowohl im behördlichen Bereich als auch als Führungskraft – als bestgeeignet hervor.

SPÖ: “Bewerbungsgespräch war Alibi-Aktion”

Die Klagenfurter SPÖ wiederum kritisiert den Prozess rund um die Bestellung der neuen Stellvertreterin. Es sei “eine Farce” und “Beleidigung für alle Beteiligten” gewesen. Das Gespräch hätte, so die SPÖ, nur einige Minuten gedauert. “Das kann man kaum als ernstzunehmendes Bewerbungsgespräch, sondern nur als Alibi-Aktion, bezeichnen.” Man fordert den Bürgermeister nun dazu auf, sich bei allen anderen Bewerbern zu entschuldigen.