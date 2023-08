Heute Nacht

Kaminbrand hält Einsatzkräfte in Schach

St. Veit an der Glan - Gestern kam es in St. Veit an der Glan zu einem Kaminbrand. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (59 Wörter)