Bildungs- und Betreuungskrise "Private Kindergarten­betreiber unfähig": NEOS kritisieren Aussage von Landesrat Graz - Bildungslandesrat Werner Amon wirft in der heutigen Landtagssitzung zwei privaten Betreibern von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen ein kaufmännisches Versagen vor. Für die steirischen NEOS ist diese Aussage ein Skandal, denn “die Probleme vom Personalmangel bis hin zur Teuerung sind real”, so Klubobmann und Bildungssprecher Niko Swatek. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) © pexels.com

“Die Unterstellung, dass private Betreiber unfähig seien, ihren eigenen Betrieb zu führen, entbehrt jeder Grundlage. Alle Träger leiden gleichermaßen unter Personalmangel und Teuerung”, kritisiert NEOS-Klubobmann Niko Swatek. Den Vorwurf Amons, dass private Betreiber unfähig seien, ihren eigenen Betrieb zu führen, kann er nicht nachvollziehen und meint dazu: “Anstelle von Schuldzuweisungen sollte Amon lieber Lösungen präsentieren, die den steirischen Eltern und Kindern helfen!”

Swatek befürchtet weitere Schließungen

Den heutigen Ausritt des Bildungslandesrates war eine Anfrage von den NEOS vorangegangen, die einen “Notfallgipfel Kindergarten” gefordert haben: “Ohne Notfallgipfel und ein schnelles Handeln der Landesregierung wird es zu weiteren Kindergarten- oder Gruppenschließungen in diesem Jahr kommen”, argumentierte Swatek in seiner Anfrage und erinnerte dabei auch auf die vielen Warnruf von den privaten Betreibern von Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen in letzter Zeit. Amon müsse endlich zuhören und die Sorgen der Betreiber ernst nehmen, so Swatek abschließend.