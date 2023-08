Kinderskikurs Jeder war ein Gewinner: Kleine Flitzer rockten Skipisten im Ochsengarten Weißenstein/Paternion - Der Sportverein Weißenstein durfte vergangene Woche mit zahlreiche kleine Flitzer die Pisten rocken. Von 25. bis 29. Jänner fand nämlich der Kinderskikurs im Ochsengarten in Paternion statt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (177 Wörter) © SV Weißenstein

Von 25. bis 29. Jänner fand der Kinderskikurs im Ochsengarten/Paternion statt. Dieser platzte fast aus allen Nähten – mit annähernd 90 Kindern wurde hier die Piste jeweils am Nachmittag gerockt. Die Pistenflöhe, sowie auch die Skilehrer und Helfer, hatten mächtig Spaß an dem bunten Treiben im Schnee. “Mit jedem Tag wurden die Kinder besser und vor allem schneller. So hatten wir immer alle Hände voll zu tun, um die Meute im Zaum zu halten, wie viele Bilder auf unserer Website eindrucksvoll zeigen”, so Udo Sandrieser vom SV-Weißenstein.

Mittendrin und nicht nur dabei

Als krönenden Abschluss galt es das Abschlussrennen zu absolvieren. Mit tosendem Applaus der in Scharen angereisten Fangemeinde wurden die jungen Skistars ins Ziel begleitet – nach dem Motto: Mittendrin und nicht nur dabei – einfach weltmeisterlich! Dies spiegelte sich in den strahlenden Kinderaugen während der Siegerehrung wider. Der Weißensteiner Bürgermeister Harald Haberleund und Vize-Bürgermeister von Paternion Dieter Nagelschmied überreichten höchstpersönlich den Tagesbesten die verdienten Pokale und Medaillen. Doch an diesem Sonntag war wohl jeder ein Gewinner.