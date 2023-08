Nach Kritik im Gesundheits- und Pflegesystem Misstrauens­antrag gegen Landesrätin Juliane Bogner-Strauß Steiermark - Im steirischen Gesundheits- und Pflegesystem brennt längst der Hut. Politisch verantwortlich für diesen so wichtigen Aufgabenbereich des Landes ist Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. In den letzten Monaten wurde die Kritik an ihrer Amtsführung immer lauter. Heute musste sie sich im Landtag sogar einem Misstrauensantrag stellen. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (387 Wörter) Gesundheits-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. © Land Steiermark/Streibl

„Wer einen nüchternen Blick auf die Lage des steirischen Gesundheits- und Pflegewesens wirft, muss feststellen: Diese Landesregierung steuert das steirische Gesundheits- und Pflegewesen geradewegs auf den Abgrund zu. Seit Jahren machen sowohl die Beschäftigten als auch die Opposition konkrete Vorschläge, wie wir die ernste Situation in den Spitälern und Pflegeheimen in den Griff bekommen könnten – nichts davon wurde je ernsthaft diskutiert. Mittlerweile ist der Punkt erreicht, wo wir sagen müssen: So kann es nicht weitergehen! Wer über Jahre für die Beschäftigten kein offenes Ohr hat, die Wünsche der Bevölkerung ignoriert und auf Biegen und Brechen auf einem Kurs beharrt, der das System längst an seine Grenzen gebracht hat, verspielt jegliches Vertrauen“, so der KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murgg in einer ersten Reaktion.

16 Fragen von den Grünen

Nicht weniger als 16 Fragen stellten die Grünen heute in ihrer Dringlichen Anfrage an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß, was den Versorgungsengpass im steirischen Spitalwesen betrifft. Die Bilanz der Partei: “Anders als in den vielen Debatten zuvor zeigte sich die Landesrätin heute erstmals offener und auskunftsfreudiger”. Sie soll sogar versprochen haben, es zukünftig besser machen und insbesondere die Kommunikation intensivieren zu wollen, was Klubobfrau Sandra Krautwaschl und Gesundheitssprecher Georg Schwarzl anerkannten.

“Keine Zustimmung für Misstrauensantrag“

Trotz der vielen Baustellen in der steirischen Gesundheitspolitik zeigten die Grünen kein Verständnis für den Misstrauensantrag der FPÖ gegen Bogner-Strauß. Schwarzls Kommentar dazu: „Wir lehnen derartige populistische Maßnahmen ab. Uns geht’s darum, konkrete Vorschläge zu machen, wie die Gesundheitsversorgung in Zukunft sichergestellt werden kann. Die FPÖ hat offenbar keine eigenen Ideen, wie man es besser machen kann – stattdessen fordern sie plump die Ablöse der Landesrätin. Da machen wir nicht mit, denn ein Personalwechsel in der Landesregierung löst die bestehenden gravierenden Probleme im Gesundheitsbereich keineswegs.“ Diesbezüglich versprach Sandra Krautwaschl, „die Landesrätin beim Wort zu nehmen und daran zu messen, was in den nächsten Wochen und Monaten an Verbesserungen umgesetzt wird.“

“Nachhaltige Gesundheitspolitik”

Die eingebrachten Entschließungsanträge (erhielten keine Mehrheit) zielten schließlich genau darauf ab: Gesundheitssprecher Georg Schwarzl forderte eine Bedarfserhebung, welche medizinischen Berufe in welchem Ausmaß zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in allen steirischen Bezirken notwendig sind, denn: „Wir brauchen evidenzbasierte Zahlen für eine vernünftige und nachhaltige Gesundheitspolitik.“