Föhnig Am Mittwoch wird es großteils wieder sonnig in Kärnten Kärnten - Der Norföhn lockert die Wolken auf und der Tag wird recht sonnig. Es weht dennoch lebhafter Nordwind. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Simone Hattenberger

Am Mittwoch gibt es abseits des Tauernhauptkamms recht sonniges Wetter. Zwischendurch ziehen einige harmlose ausgedehnte Wolkenfelder durch. “In so manchem Tal im Norden kann zeitweise lebhafter, in Böen mitunter kräftiger Wind aus nordwestlicher bis westlicher Richtung aufkommen”, prognostizieren die Experten der GeoSphere Austria. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 6 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

