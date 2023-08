Es schneit wieder Mit diesem Wetter starten die Grazer in den Mittwoch Steiermark - Der Mittwoch beginnt trüb und feucht. In der Obersteiermark: Die Schneefallgrenze kann etwas ansteigen, sodass sich auch etwas Regen in den Schnee mischt. Im Süden hingegen kann es ein wenig auflockern, zu viel Sonne sollte man sich nicht erwarten. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) © Kurt Peter Nöhmer

Am Mittwoch ist es weitgehend trüb und feucht. Die Wolkendecke ist in der Obersteiermark ganztags geschlossen. Vor allem nördlich des Alpenhauptkamms schneit es häufig. Die Schneefallgrenze kann etwas ansteigen, sodass sich auch etwas Regen in den Schnee mischt. “Im Süden sind sonnige Auflockerungen häufiger anzutreffen, auf allzu viel Sonnenschein sollte man sich aber auch hier nicht einstellen. Immerhin, es bleibt trocken. Im Norden weht erneut stürmischer, sonst mäßiger Wind aus Südwest bis Nordwest”, prognostizieren die Experten der GeoSphere Austria. Die Temperatur steigt auf 2 bis 9 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.