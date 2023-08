Bitte um Hinweise Dreist: Kennzeichen von der Freiwilligen Feuer­wehr gestohlen! Übelbach - Ein besonders dreister Dieb war am Wochenende in Übelbach-Markt unterwegs und klaute der Freiwilligen Feuerwehr einfach das Kennzeichen. Die Freiwilligen bitten den 'zufällige Finder', die Tafel umgehend zurückzubringen! von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) © 5min.at

“Beim Ballbesuch der Feuerwehr Kleinstübing von Samstag, dem 28. Jänner auf Sonntag, den 29. Jänner 2023 wurde uns das vordere Kennzeichen (FW-306GU) des Mannschafttransportfahrzeuges entwendet”, erklären die Kameraden der FF Überlbach-Markt. Sie bitten ihre treuen Follower: “Solltet Ihr jemanden beobachtet haben, so bitten wir, sachdienliche Hinweise bei der Polizei bekannt zu geben” und direkt an den Dieb richten sie folgende Worte: “Sollte der ‘zufällige Finder’ unseres Kennzeichens diesen Beitrag lesen, so appellieren wir an die Vernunft und bitten darum, das entwendete Kennzeichen an einer Fundstelle (Polizei, Gemeinde oder auch bei der Feuerwehr) abzugeben”.

“Würde uns aus der Bahn werfen”

Warum gerade ein Kennzeichen-Diebstahl bei der Feuerwehr dramatische Auswirkungen hat, erklären die Freiwilligen Helfer ebenfalls: “Da bei uns alle Kennzeichen in der Feuerwehr fortlaufend sind, würde eine Neuausstellung unseren Kennzeichenverlauf aus der Bahn werfen. Ebenfalls ist eine Kennzeichenneuausstellung mit Aufwänden und Kosten verbunden”. Der Vorfall wurde auch schon polizeilich aufgenommen und wird strafrechtlich verfolgt. “Wird das Kennzeichen zurückgegeben, so wären wir selbstverständlich bereit, die Anzeige zurückzuziehen” so die FF abschließend.