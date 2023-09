Projekt "Trimenti" Exklusiv, ruhig & grün: Garten­wohnungen mitten in der Stadt Richtstraße - "Ruhig, grün, groß und eine zentrale Lage soll es haben." So könnte man die Wünsche vieler Käufer auf den Punkt bringen. Gesagt getan und das exquisite Wohnprojekt "Trimenti" wurde entworfen. Derzeit läuft der Verkauf der Wohnungen. von Marketing 2 Minuten Lesezeit (281 Wörter) Werbung Besonders beliebt sind die Gartenwohnungen. Am besten erholt man sich immer noch im Grünen, oder? © Nageler Immobilien

Das Wohnprojekt Trimenti entsteht mitten in Villach. “Der Schwerpunkt bei den Wohnungen wurde auf große Eigengärten und eine zentrale Lage gelegt”, so die Experten von Nageler Immobilien. Viele Menschen wünschen sich Gartenwohnungen und möchten trotzdem gerne in der Stadt leben. Für sie eignet sich das Wohnprojekt Trimenti in der Richtstraße perfekt.

Erholung im eigenen Garten

Von deinem Garten oder Balkon aus genießt du den Blick auf den Mittagskogel, den Dobratsch oder die Gerlitzen. Die Naherholungsgebiete Gail-Auen und der Faaker See sorgen für den nötigen Ausgleich in der Natur. Lust auf Erlebnisse? Die Villacher Innenstadt ist in wenigen Minuten erreichbar, ebenso wie das Einkaufszentrum ATRIO und zahlreiche Nahversorger, Möbelhäuser, Apotheken und Restaurants. Die Therme Warmbad, Kindergärten, Schulen und das LKH Villach befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Die Ausrichtung der Außenflächen wurden so geplant, dass du die Sonne großzügig genießen kannst.

Auf einer Gesamtfläche von über 2.600 Quadratmetern entsteht in der Richtstraße ein völlig neuer Ort des Träumens, Genießens und Lebens. © Nageler Immobilien Perfekt gelegen in der Alpen-Adria-Stadt Villach, mit Blick auf Mittagskogel, Dobratsch und Gerlitzen © Nageler Immobilien Das Penthouse bietet dir einen grenzenlosen Blick auf die imposante Bergkulisse rund um Villach. © Nageler Immobilien Zwei Häuser mit Keller, Tiefgarage und Spielplatz sorgen für viel Platz. © Nageler Immobilien

Moderne Wohlfühl-Ausstattung

Alle Wohnungen sind nach höchsten Standards und mit modernster Technik ausgestattet – mit dem Ziel, Lebensträume zu Wohnräumen werden zu lassen. Sämtliche Wohn-, Schlaf- und Essräume sind mit hochwertigem, ausgewähltem Holzfertigparkett verlegt. Bäder, WC- und Abstellräume sind mit keramischem Fliesenbelag inklusive Fliesensockel ausgestattet. In den Räumlichkeiten sorgt eine Fußbodenheizung für ein angenehmes Wohnklima zu jeder Jahreszeit.

Warm, gemütlich & modern: Rundum wohlfühlen mit der Fußbodenheizung. Draußen grün, innen Holz. Der Holzfertigparkett sorgt für eine gemütliche Atmosphäre.

Höchste Standards

Die Warmwasseraufbereitung erfolgt mittels Elektro-Warmwasserspeicher. Alle Badezimmer verfügen über eine Dusche mit flacher Duschwanne, die Penthousewohnungen sind mit Badewannen und Duschen ausgestattet. In jedem WC sind eine wandhängende WC-Schale und ein Handwaschbecken verbaut. Ein Projekt, das keine Wünsche offen lässt.

Die Fakten zum modernen Wohntraum Zwei Häuser (A und B) Eine Gesamtfläche von über 2.600 Quadratmetern in der Richtstraße

21 Eigentumswohnungen (bestehend aus 2- und 3-Zimmerwohnungen)

Tiefgarage mit 32 Stellplätzen

4 Außenstellplätze (einer davon barrierefrei)

Fußbodenheizung, Elektro-Warmwasserspeicher

Dusche mit flacher Duschwanne

Großzügige Außenflächen (Garten, Balkon oder beim Penthouse Panoramaterrasse)

Penthouse mit Badewanne und Dusche

Hochwertiger Holzfertigparkett im Wohn-, Schlaf- und Essraum

Keramischer Fliesenbelag in den anderen Räumen

Kellerabteile, 2 Fahrradräume & ein Spielplatz