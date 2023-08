Lehrlinge gesucht! Die Jogginghose als Karriere­turbo: Starte jetzt deine Lehre bei Infineon! Villach - Die Lehrlinge bei Infineon in Villach arbeiten an Hightech-Lösungen, und das im Jogginganzug. Der ist sozusagen die Berufskleidung der aktuell 90 jungen Auszubildenden. Du möchtest deine Karriere auch im bequemen Jogginganzug starten? Dann bewirb dich! von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (621 Wörter) Werbung © Infineon

Am Infineon-Standort in Villach gibt es kein Getuschel, wenn Mitarbeiter*innen eine Jogginghose tragen. Diese Kleidung ist nicht nur akzeptiert, sie ist sogar ein „Must-Have-Outfit“. Der Trainingsanzug hat ein spezielles Material und dient als praktische Unterziehgarderobe für die Reinraumbekleidung, die in der hochmodernen Chipfertigung getragen werden muss. Das macht die Jogginghose zu einem modischen Accessoire, das bei den Lehrlingen, in der Produktion, in Entwicklerbüros oder in der Chefetage getragen wird.

© Infineon © Infineon

Auf der Überholspur – vom Lehrling zur Ausbildnerin

In Villach wird die Doppellehre „Elektro- & Metalltechnik“ sowohl mit der Möglichkeit zur „Lehre mit Matura“ als auch das neue Modell „Lehre und Studium“, das sich an Maturant*innen richtet, angeboten. Die Lehrausbildung dauert vier Jahre. Von den derzeit 90 Lehrlingen am Standort Villach sind rund ein Viertel junge Frauen.

Jennifer Oberegger war selbst Lehrling bei Infineon und ist jetzt als Ausbildnerin aktiv: „Durch die Lehre habe ich gleich zwei Berufe – Elektrotechnikerin und Mechatronikerin – erlernt. Dabei wurde ich voll unterstützt, sowohl fachlich als auch persönlich. Es gibt ergänzende Trainings wie Englisch und auch die Möglichkeit an Lehrlings- und Berufswettbewerben teilzunehmen. Als Ausbildnerin stehe ich jetzt den jungen Techniktalenten mit Rat und Tat zur Seite. Ich kann meine Erfahrungen und mein Wissen weitergeben und lerne auch selbst nie aus.“

Hightech mit gesellschaftlichem Wert

Thomas Reisinger, Vorstand für Operations der Infineon Technologies Austria AG: „Mit unseren innovativen Lehrangeboten investieren wir nicht nur in die Zukunft unseres Standortes, wir bieten den jungen Menschen in der Region ein fundiertes Hightech-Wissen, vielfältige Karrieremöglichkeiten und eine Aufgabe mit gesellschaftlichen Wert. Sie gestalten mit modernsten Technologien die digitale und ‚grüne‘ Zukunft aktiv mit.“

Als Innovationsfabrik im globalen Infineon-Verbund werden in Villach Mikrochips gefertigt, die in vielen Anwendungen den Energieverbrauch senken und die Effizienz erhöhen: Im E-Auto, im Zug, bei Rechenzentren, LED Beleuchtungen, medizinischen Geräten oder auch bei Solar- und Windenergieanlagen. Infineon-Produkte sind auf der ganzen Welt im Einsatz und leisten damit einen Beitrag zu Umwelt-, Energie- und Nachhaltigkeitsthemen.

© Infineon © Infineon

Digital & Handwerk passen zusammen

Für Robotik, Automatisierung und Industrie 4.0 braucht es top-ausgebildete Fachkräfte. Bei Infineon unterstützen die Lehrlinge auch die Mikrochipfertigung damit diese perfekt produziert werden können. Sie bauen, programmieren, warten Anlagen und steuern digitale Prozesse. In der betriebseigenen Werkstatt werden sie persönlich von erfahrenen Ausbildnern begleitet, fertigen maßgeschneiderte Bauteile und können ihr handwerkliches Geschick beim Schweißen, Löten, Drehen, Fräsen weiterentwickeln. Die Bewerber sollten Begeisterung für Technik, Motivation, Neugierde und den Willen, etwas zu leisten mitbringen.

Zehn Wochen Berufsschule pro Lehrjahr

Die ersten eineinhalb Jahre findet die Ausbildung in Kooperation mit der Technischen Akademie in St. Andrä im Lavanttal statt. Danach sind die Lehrlinge am Standort in Villach im Einsatz. Pro Lehrjahr gibt es zehn Wochen Berufsschule in geblockten Einheiten. Janek Vostry hat sich für die Lehre mit Matura entschieden: „In meiner Lehrzeit lerne ich alles, was ich in einer modernen Industriefertigung benötige. Ich kann verschiedene Bereiche kennenlernen und beispielsweise sehen was Instandhalter*innen tagtäglich machen. Gute technische Fachkräfte sind gefragter denn je.“

Rundum zukunftsfit

Das online Bewerbungsverfahren für die neuen Lehrlinge ist bereits im Gange. Als staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb bietet Infineon den jungen Talenten neben einer modernen technischen Ausbildung und einer guten Bezahlung, flexible Arbeitszeitmodelle mit Telearbeit, Trainings und Weiterbildungen, eine Kantine, Sozialleistungen und Gesundheitsprogramme als auch internationale Karriere-Perspektiven.

Infineon ist seit mehr als 45 Jahren in der Lehrlingsausbildung aktiv und hat bisher über 600 Lehrlinge zu Fachkräften ausgebildet. Die Lehre als Start ins Berufsleben macht die technischen Expert*innen von morgen zukunftsfit. Bewerben kann man sich unter www.infineon.com/jobsaustria.