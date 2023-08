Join the game... Erobere die PLAYWORLD in deinen Semester­ferien! Spielberg - Du hast genug vom langweiligen grauen Alltag und sehnst dich nach etwas Abenteuer und Spaß? Wir haben da was für dich! Österreichs größter Familien Indoor Freizeitpark beschert Groß und Klein unvergessliche Erlebnisse. In der PLAYWORLD gibt’s für jeden etwas - komm vorbei und lass dich überraschen! von Lea Perhab 3 Minuten Lesezeit (393 Wörter) Werbung Jeder kleine Wildfang liebt diesen fantastischen Indoor-Spielplatz in der PLAYWORLD! © Playworld

Die lang ersehnten Semesterferien stehen schon bald vor der Tür, doch du bist noch völlig planlos und landest mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder mal vor der Glotze und “chillst dein Leben”? Ziemlich langweilig! Wir haben die perfekte Lösung für dein “Couch-Potato-Problem”: Ab mit dir in die PLAYWORLD – Österreichs größten Familien Indoor Freizeitpark! Klingt vielversprechend, ist es auch!

Dem Spaß sind keine Grenzen gesetzt

"START LIVING – START PLAYING! PLAYWORLD." PLAYWORLD

In der Jump Area springst du hoch hinaus und kannst das Angebot einer fabelhaft ausgestatteten Trampolinhalle genießen. Das Tolle daran? Du hast nicht nur den Spaß deines Lebens, sondern betätigst dich auch noch sportlich. Friendly Reminder: Bewegung kurbelt die Produktion von Glückshormonen an. Eine Win-Win-Situation also! Vielleicht brauchst du auch einfach mal den gewissen Adrenalin-Kick, dann ist die Laser Area genau das Richtige. Mit Strategie, Ausdauer und Köpfchen meistert du gemeinsam mit deinem Team jede Lasertag-Herausforderung.

Geburtstagskinder aufgepasst!

In der Kids Area erwarten dich Rutschen, Klettergerüste und eigene Gaming-Bereiche. Altersbeschränkung gibt es keine. Last but not least – die Party Area, damit deine Geburtstagsparty unvergesslich wird. Du kannst aus sechs verschieden gestalteten Partyräumen wählen. Hier kannst du deine Träume wahr werden lassen und dich wie eine Eisprinzessin, ein Pirat oder ein Superheld fühlen und danach natürlich die PLAYWORLD erobern. Mehr Infos zu den Angeboten findest du hier.

Hier bist du zu Gast im Palast der Eiskönigin. © Playworld Der Superhelden-Raum entführt dich in die fabelhafte Welt deiner Superhelden! © Playworld Leg doch einen Boxenstopp im Formel 1-Partyraum ein! © Playworld Du stehst auf coole Moves und hippe Beats? Ab mit dir in die Urban Disco! © Playworld In der Ice Bar kannst du mit deinen Gästen eine richtig freshe Party feiern! © Playworld Auf dem Piratenschiff kannst du viele Geburtstagsschätze entdecken! © Playworld

Semesterferien – CRAZY ENERGY PLAYWEEKS

Ziemlich abgefahren wird es in den Semesterferien in der PLAYWORLD, denn dort steht alles unter dem Motto “CRAZY”. Es gibt einige coole Aktionen, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Hierunter zählen ein 90-minütiger Crazy-Jump* und die Crazy-Laser-Aktion. Das alles um nur 9 Euro pro Person (* zzgl. 3 Euro Jumping Socken)! Natürlich stehen dir auch die Party Räume zur Verfügung. Buch am besten jetzt noch hier einen Raum, damit deine Party einzigartig wird! Du hast gedacht, das wäre schon alles? Die PLAYWORLD hat da noch ein Ass im Ärmel. Passend zum Fasching findet der Crazy Karneval am 21. Februar 2023 in der PLAYWORLD statt. Dich erwarten jede Menge Faschingskrapfen und Goodies für jedes verkleidete Kind. Der Tag in der Kids Area kostet dir außerdem die Hälfte vom regulären Preis, ebenfalls nur neun Euro pro Kind. Ein hammer Schnäppchen! Also, worauf wartest du noch? Erobere die PLAYWORLD und lass dich faszinieren – es lohnt sich!