Seit 26. Jänner für euch da!

Feierliche Neuer­öffnung: "Als wäre man im Zirben­himmel gelandet!"

Villach - Am Donnerstag, dem 26. Jänner, wurde der neue Schauraum von LaModula Villach feierlich eingeweiht. Das Geschäftsführer-Team rund um Hannes Bodlaj feierte in Anwesenheit von Villachs Bürgermeister Günther Albel, vielen Partnern und Freunden. Was mit einem Traum begann, mündete in acht erfolgreiche LaModula Filialen – und nun mit dem neu-erweiterten Schauraum in Villach.

