„Neues Kapitel: Orientierung“

Bis März: "unikART" bietet Villacher Künstlern eine Plattform

Dinzlschloss - Bereits im Jahr 2021 lud unikART zu einer Ausstellung „Schweigend zwischen zwei Welten“. Diese Welten wurden nun überwunden und es öffnet sich ein neues Kapitel in unserer Gesellschaft. Halt und Orientierung spielen dabei eine wesentliche Rolle. Diese spiegeln sich in der Kunst in den diversen Werken wider.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (188 Wörter)