Traditionelle Gastwirtschaft Toll: Gasthof Scherzer in Lurnfeld von Klub der Köche Kärnten ausgezeichnet Lurnfeld - Gratulation: Familie Brandner wird für seine ausgezeichnete, traditionelle Gastwirtschaft vom Klub der Köche Kärnten als Betrieb des Monats Jänner 2023 ausgezeichnet. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © Günter Walder

Der 400 Jahre alte Gasthof Scherzer in Lurnfeld ist als fast reiner Selbstversorger landesweit bekannt. Direkt am Hof werden die eigenen Schweine gehalten und in der hauseigenen Selcherei dann zu Schinken, Speck, etc. weiterverarbeitet. Mit Jahresbeginn 2019 übernahm Stefan Brandner von seinem Vater den Gasthof und führt somit die

jahrhundertealte Familientradition weiter. Geehrt wird die Familie mit einem glänzenden Glaspokal und einer Urkunde vom Klub der Köche Kärnten, einem kompletten Gewürzsortiment von HELA GEWÜRZWERK aus Gmünd in Kärnten, einem Bier-Gutschein von der Villacher Brauerei, einem Geschenkskorb von der Kärntnermilch und einem Gutschein von Workwear Wallner.