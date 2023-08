Neue Fördervereinbarung Vertrag bis 2028 ver­längert: Affenberg ko­operiert weiterhin mit Uni Wien Landskron - Die Kooperation zwischen dem Affenberg Landskron der Universität Wien wurde am Montag mit der Unterzeichnung eines neuen Kooperationsvertrages zwischen dem Land und der Uni Wien bis 2028 verlängert. Die frühzeitige Verlängerung wurde durch gestiegene Kosten und neu adaptierte Unterbringungsmöglichkeiten für die Studenten nötig. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © 5Min

“[Wir] können die Studentinnen und Studenten nun in neu adaptierten Quartieren unterbringen”, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) die Vertragsverlängerung. Die Studenten können am zukünftigen Standort des Wohnheims der „Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Villach“ untergebracht werden. Zudem sichert das Land eine jährliche Förderung in Höhe von 10.000 Euro für Miet- und Betriebskosten der Unterkünfte und des molekularbiologischen Labors zu.

Projekt genehmigt

Auch habe das Land zusätzlich zum Kooperationsvertrag für das Wintersemester 2022/2023 Forschungsstipendien genehmigt. „4.000 Euro stellen wir für drei Forschungsprojekte zur Verfügung”, erklärt Kaiser. Heuer werde zudem eine Doktorandenstelle ausgeschrieben werden. Außerdem wurde ein Projekt genehmigt, das im April 2023 starten wird. Dem zugrunde lag ein gemeinsamer FFG-Antrag der Uni Wien und der FH Kärnten. Im Zuge dieses Projektes wird auch das Gehege der 180 Tiere erweitert.

Rektor zur neuen Fördervereinbarung

Rektor Sebastian Schütze hob hervor, dass die Kooperation zwischen Universität Wien, dem Land Kärnten und dem Affenberg einzigartig ist. Die Verbindung von Tourismus, Wissenschaft und Politik sei ein Garant dafür, dass die Projekte am Affenberg nachhaltig und erfolgreich weiterhin durchgeführt werden können. Schütze betonte in seiner Ansprache die Besonderheit dieses einmaligen Projektes.