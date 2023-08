Sicher und bequem!

Kärntner Linien bringen Schüler aus ganz Kärnten zur Lehrlings­messe

Messe Klagenfurt - Diese Woche ist es wieder so weit: Die Lehrlingsmesse in Klagenfurt findet – wieder in gewohnter Form, in Präsenz – statt. Über 2.200 Schülerinnen und Schüler aus ganz Kärnten werden mit ihren Lehrkräften sicher und bequem zur Messe Klagenfurt gebracht. Zusätzlich gibt es tolle Preise beim Gewinnspiel der Kärntner Linien auf der Lehrlingsmesse.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) Werbung